В Португалии обнаружили фейковую "интернет-аптеку"

Полицейские и сотрудники Центра уголовных расследований Сантареня на этой неделе арестовали владельцев нелегальной аптеки, которые торговали контрафактной продукцией.

Полицейские изъяли более 2000 различных лекарств и впоследствии заявили на пресс-конференции, что арестованные 44-летний мужчина и 41-летняя женщина подозреваются в мошенничестве с товарами, игнорировании патентов, продаже контрафактной продукции и налоговом мошенничестве.

После расследования, которое длилось около шести месяцев, было установлено, что супруги незаконно импортировали и продавали различные лекарства, не сертифицированные Национальным управлением по лекарственным средствам и продуктам для здоровья (INFARMED), а также усилители либидо и сексуальные стимуляторы. Есть подозрение в том, что мошенники могли производить свои собственные лекарства, которые позже продавались через Интернет. Данные "лекарства" неизвестного состава могли поставить под угрозу здоровье населения, пишет ТАСС.

Также было установлено, что «онлайн-аптека» не была нигде зарегистрирована, и, по оценкам, с 2014 года имело место уклонение от уплаты налогов в размере порядка 250 тысяч евро.

В результате домашнего обыска было изъято 2100 упаковок с лекарственными препаратами, 19 кремов и гелей для повышения сексуальной активности, две блистерные машины, форма для изготовления блистерных упаковок, печать на этикетках и принтер для склеивания, а также около 4000 пустых упаковок таблеток. Разбирательство будет проходить в суде Алмейрима.