В Португалии объявили повышенную готовность из-за коронавируса

Как сообщается, данное объявление было сделано после заседания совета министров в пятницу утром. Представители различных министерств перечислили ряд мер, призванных смягчить последствия пандемии коронавируса для экономики страны, компаний и граждан.

Так, в сфере здравоохранения будет упрощен процесс найма медработников, а также приостановлено действие годовых лимитов, связанных со сверхурочной работой.

Помимо этого будут пересмотрены меры предосторожности для медработников, занимающихся диагностикой и работающих в лабораториях. Правительство также будет оказывать финансовую помощь работающим не по найму, которые вынуждены оставаться дома для присмотра за детьми младше 12 лет. Не менее 2,3 миллиарда евро будет выделено на поддержку компаний, пишет РИА Новости.

Ранее премьер-министр Португалии Антониу Кошта сообщил, что начиная с понедельника, все школы страны будут закрыты до 9 апреля. Страна также отказывается принимать в своих портах круизные суда, не зарегистрированные в стране. Ночные клубы будут закрыты, а посещение торговых центров и ресторанов ограничено.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.