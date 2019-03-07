В Португалии объявлен высокий уровень погодной опасности

Четверг, 07 Март 2019 Португалия Португалия

В Португалии объявлен высокий уровень погодной опасности

"Оранжевый" уровень метеоопасности объявлен в прибрежной зоне Португалии в связи с сильными дождями и ветром.

Об этом сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) в четверг.

"Португалия – 7 марта – в связи со сложными погодными условиями в прибрежной зоне, включая города Авейру, Брага, Коимбра, Лейрия, Лиссабон, Порту и Виана-ду-Каштелу, объявлен "оранжевый уровень" метеоопасности: ливневые дожди, сильный ветер. Затруднено транспортное сообщение", — говорится в сообщении ДСКЦ в twitter, пишет tourism.interfax.ru.

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