В Португалии объявлен высокий уровень погодной опасности

Об этом сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) в четверг.

"Португалия – 7 марта – в связи со сложными погодными условиями в прибрежной зоне, включая города Авейру, Брага, Коимбра, Лейрия, Лиссабон, Порту и Виана-ду-Каштелу, объявлен "оранжевый уровень" метеоопасности: ливневые дожди, сильный ветер. Затруднено транспортное сообщение", — говорится в сообщении ДСКЦ в twitter, пишет tourism.interfax.ru.