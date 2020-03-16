В Португалии объявлено состояние повышенной готовности

Понедельник, 16 Март 2020 Португалия Португалия

В Португалии объявлено состояние повышенной готовности

Правительство Португалии объявило о состоянии повышенной готовности в стране из-за угрозы распространения нового коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом в пятницу, 13 марта, сообщила радиостанция TSF.

Соответствующее объявление было сделано после заседания совета министров. Представители ведомств анонсировали ряд мер, которые могут снизить риск распространения коронавируса в стране. Отмечается, что правительство Португалии будет оказывать финансовую помощь работающим не по найму, которые вынуждены оставаться дома. Кроме того, они выделят около 2,3 млрд евро на поддержку компаний, пишет iz.ru.

Ранее в этот день португальский премьер Антониу Кошта заявил о закрытии всех школ страны с 16 марта по 9 апреля. Также Португалия не будет принимать в своих портах круизные суда, которые не были зарегистрированы в стране. Помимо этого, в республике будут закрыты ночные клубы, а посещение ресторанов и торговых центров будет ограничено.

По последним данным Минздрава страны, в Португалии зафиксировано 78 случаев заражения коронавирусом.

9 марта сообщалось, что президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза отменил все мероприятия на две недели и отправился на добровольный карантин.

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