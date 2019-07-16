В Португалии очень низкая рождаемость

Об этом свидетельствуют данные статистики, опубликованные сегодня, согласно которым страна входит в топ-5 стран ЕС с самым низким уровнем рождаемости.

Португалия имела четвертый самый низкий уровень рождаемости среди стран-членов Европейского союза (ЕС) в 2018 году, и ее население сократилось до 10,28 миллиона человек.

Данные, опубликованные статистическим управлением Евросоюза Евростатом, показывают, что уровень рождаемости в Португалии в прошлом году составил 0,85%, что является четвертым самым низким показателем в ЕС и обогнал лишь показатели Италии (0,73%), Испании (0,79%) и Греции (0,81%). Коэффициент рождаемости в 2017 году в Португалии составил 0,84%.

Что касается уровня смертности, то в прошлом году Португалия была в середине таблицы из 28 стран ЕС, что на 1,1% выше, чем в 2017 году (1,07%).

На 1 января этого года население страны составляло около 10,28 миллиона человек, что меньше, чем 10,29 миллиона, зарегистрированных за тот же период прошлого года. В абсолютном выражении в прошлом году в Португалии было зарегистрировано 87 000 рождений и 113 000 смертей. В начале этого года население Португалии составляло 2% от общего населения ЕС, пишет ТАСС.

В целом, по данным Евростата, население ЕС в начале этого года составляло почти 513,5 млн. человек, что больше, чем 512,4 млн. человек, зарегистрированных в январе 2018 года, причем этот рост, в основном, произошел на счет миграции.