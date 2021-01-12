В Португалии - один из лучших центров коворкинга в мире

Вторник, 12 Январь 2021 Португалия Португалия

В Португалии - один из лучших центров коворкинга в мире

Avila Spaces, расположенный в Лиссабоне, на пути к тому, чтобы стать одним из лучших мест в мире для стартапов.

Avila Spaces только что был номинирован на премию Best Coworking Space в мире. Конкурс является частью Global Startup Awards и направлен на признание лучших организаций в глобальной экосистеме стартапов. В сети Avila Spaces есть еще пять названных коворкинг-пространств из Южной Африки, Турции, Швеции, Чехии и Малайзии.

Компания Avila Spaces вышла напрямую в финал конкурса Global Startup Awards и была признана лучшим коворкингом в Южной Европе в 2020 году на церемонии South Europe Startup Awards, опередив конкурентов из Кипра, Греции, Франции, Италии, Мальты и Испании.

«В год, ознаменованный пандемией Covid-19 и заставивший многие компании пересмотреть свои стратегии ведения бизнеса и организации работы, Avila создала новую гибридную модель работы, Flex Office, чтобы помочь сотрудникам стать лучше, продуктивнее работать в безопасной и комфортной среде. Победа станет большим признанием инициатив, которые мы разрабатывали в течение года, в которых мы всегда были на стороне наших клиентов », - сказал Карлуш Гонсалвеш, генеральный директор Avila Spaces.

Компания Avila Spaces была основана в 2004 году, в настоящее время у нее более 600 национальных и международных клиентов, она является членом и представителем в Португалии крупнейшей сети бизнес-центров в мире, eOffice International Network.

Эта сеть имеет более 300 точек и управляется из Великобритании. Avila Spaces имеет свои помещения в Лиссабоне, на Авенида-да-Република и Авенида Жуана Крисостомо. Недавно Avila Spaces была отмечена наградой «Лучшее пространство для коворкинга» на церемонии South Europe Startup Awards.

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