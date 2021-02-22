В Португалии один из самых низких уровней насилия в ЕС

Исследование, в котором участвовало 35000 респондентов, из которых около 1000 были португальцы, между январем и октябрем 2019 года, показывает, что 9% граждан ЕС испытали некоторую форму насилия в течение последних пяти лет.

В Португалии только 4% заявили, что подвергались физическому насилию, и этот процент уступает только Мальте и Италии. На другом полюсе находится Эстония, Финляндия и Чехия.

В Португалии треть случаев физического насилия приписывается членам семьи, за которыми следуют друзья, соседи и другие знакомые, и 34% случаев произошли дома, затем следуют общественные места (сады, парки, улицы) и рестораны, кафе и магазины.

В 79% случаев насилие было совершено мужчинами.

Однако только 14% жертв сообщили о физической агрессии, при этом 44% оправдываются тем, что «разобрались в одиночку». Страх репрессий (25%) и некомпетентность полиции (21%) - другие причины, по которым люди не сообщают о насилии.

Что касается преследований, средний показатель среди португальцев ниже, чем в Европе: 24% заявили, что они были жертвами за последние пять лет (против 41% у европейцев).

В 78% случаев насилия португальцы не прибегали к поддержке какой-либо организации, будь то больница, юридическая защита или служба поддержки жертв.

В отчете также оцениваются кражи, при этом в Португалии зарегистрирован самый низкий уровень таких случаев за последние пять лет (2% по сравнению со средним европейским показателем 8%), и мошенничество, при этом Португалия демонстрирует 9% (по сравнению со средним показателем 26%), уступая лишь Кипру.