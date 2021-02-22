В Португалии один из самых низких уровней насилия в ЕС

Понедельник, 22 Февраль 2021 Португалия Португалия

В Португалии один из самых низких уровней насилия в ЕС

Согласно отчету Агентства Европейского Союза по основным правам, Португалия находится на хвосте Европы в том, что касается физического насилия.

Исследование, в котором участвовало 35000 респондентов, из которых около 1000 были португальцы, между январем и октябрем 2019 года, показывает, что 9% граждан ЕС испытали некоторую форму насилия в течение последних пяти лет.

В Португалии только 4% заявили, что подвергались физическому насилию, и этот процент уступает только Мальте и Италии. На другом полюсе находится Эстония, Финляндия и Чехия.

В Португалии треть случаев физического насилия приписывается членам семьи, за которыми следуют друзья, соседи и другие знакомые, и 34% случаев произошли дома, затем следуют общественные места (сады, парки, улицы) и рестораны, кафе и магазины.

В 79% случаев насилие было совершено мужчинами.

Однако только 14% жертв сообщили о физической агрессии, при этом 44% оправдываются тем, что «разобрались в одиночку». Страх репрессий (25%) и некомпетентность полиции (21%) - другие причины, по которым люди не сообщают о насилии.

Что касается преследований, средний показатель среди португальцев ниже, чем в Европе: 24% заявили, что они были жертвами за последние пять лет (против 41% у европейцев).

В 78% случаев насилия португальцы не прибегали к поддержке какой-либо организации, будь то больница, юридическая защита или служба поддержки жертв.

В отчете также оцениваются кражи, при этом в Португалии зарегистрирован самый низкий уровень таких случаев за последние пять лет (2% по сравнению со средним европейским показателем 8%), и мошенничество, при этом Португалия демонстрирует 9% (по сравнению со средним показателем 26%), уступая лишь Кипру.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)