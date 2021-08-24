В Португалии огромные налоги на электроэнергию

Португалия занимает третье место по весу сборов и налогов в окончательном тарифе на электроэнергию для внутреннего потребителя.

По данным ERSE - Регулирующего органа для энергетических услуг, «компонент сборов и налогов является третьим по величине в Европе, в основном из-за так называемых затрат общего экономического интереса (CIEG), которые являются результатом вариантов энергетической политики и составляют 28% от окончательной цены».

В Португалии в 2020 году удельный вес энергии составлял 33,0% конечной стоимости, затраты на сеть - 20,5%, и, наконец, сборы и налоги составляли 46,5% от продажной цены для конечного потребителя.

Для сравнения: в среднем показателе по Евросоюзу энергия составляла 30,7%, сеть - 29,0%, а налоги и сборы - 40,3%.

Мальта оказалась страной с наивысшим значением по энергетической составляющей (74,7%), Венгрия - по сетевому компоненту (43,7%), а Дания - по налогам и сборам (67,1%).

Согласно данным, опубликованным в том же бюллетене ERSE, для бытовых потребителей цены на электроэнергию, включая налоги, в 2020 году в странах ЕС-27 были самыми высокими в Германии (0,302 евро за кВтч), Дании (0,283 евро за кВтч) и Бельгии (0,275 евро за кВтч).

Самые низкие цены на электроэнергию были зарегистрированы в Восточной Европе, а именно в Болгарии (0,099 евро за кВтч), Венгрии (0,102 евро за кВтч) и Эстонии (0,126 евро за кВтч).

Португалия заняла восьмую позицию (0,213 евро за кВтч).