В Португалии около 30 туристов погибли в ДТП

Информацию передает агентство Lusa со ссылкой на больницу города Фуншал.

Погибшие — туристы из Германии. По имеющейся информации, водитель автобуса и гид, оба португальцы, получили травмы. Информации об их состоянии пока нет.

Инцидент произошел в среду около 18:30. Водитель, предположительно, потерял управление, автобус съехал с дороги и упал на крышу дома. Местные СМИ отмечают, что в автобусе ехали от 51 до 55 человек.

Премьер Португалии Антониу Кошта в Twitter соболезнует семьям погибших. По его словам, он уже "выразил свое сочувствие канцлеру Ангеле Меркель". Соболезнования семьям и друзьям жертв выразил и МИД Германии.

Прокуратура приступила к расследованию.

Правительство Мадейры объявило трехдневный траур.