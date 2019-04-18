В Португалии около 30 туристов погибли в ДТП

Четверг, 18 Апрель 2019 Португалия Португалия

В Португалии около 30 туристов погибли в ДТП

В Португалии на острове Мадейра в ДТП с туристическим автобусом погибли, по последним данным, 29 человек.

Информацию передает агентство Lusa со ссылкой на больницу города Фуншал.

Погибшие — туристы из Германии. По имеющейся информации, водитель автобуса и гид, оба португальцы, получили травмы. Информации об их состоянии пока нет.

Инцидент произошел в среду около 18:30. Водитель, предположительно, потерял управление, автобус съехал с дороги и упал на крышу дома. Местные СМИ отмечают, что в автобусе ехали от 51 до 55 человек.

Премьер Португалии Антониу Кошта в Twitter соболезнует семьям погибших. По его словам, он уже "выразил свое сочувствие канцлеру Ангеле Меркель". Соболезнования семьям и друзьям жертв выразил и МИД Германии.

Прокуратура приступила к расследованию.

Правительство Мадейры объявило трехдневный траур.

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