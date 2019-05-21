В Португалии осудили восемь полицейских

Суд приговорил восемь сотрудников португальской полиции к различным срокам наказания за неправомерные действия в отношении шестерых выходцев из африканских стран, сообщает издание Diario de Noticias.

Суд Синтры признал их виновными по статьям о незаконном лишении свободы, посягательстве на физическое здоровье, оскорблении и лжесвидетельстве. Жертвами сотрудников правоохранительных органов стали молодые люди, выходцы из бывших португальских колоний - Мозамбика, Кабо-Верде, Анголы и Гвинеи-Биссау.

Стражи правопорядка приговорены к срокам от двух месяцев до пяти лет заключения. Однако семеро из восьми будут отбывать наказание условно. Лишь один представитель правоохранительных органов, приговоренный к полутора годам тюрьмы, будет отбывать реальное наказание, поскольку ранее привлекался к уголовной ответственности. Еще девять агентов, которые также предстали перед судом, были оправданы, пишет РИА Новости.

Преступление было совершено в феврале 2015 года, когда группа молодых людей из эмигрантского района отправилась в полицейский участок в Алфражиде (округ Лиссабон), чтобы выяснить судьбу задержанного в тот же день товарища. В результате полицейские их задержали на 72 часа.

Суд признал, что ни один из шестерых молодых людей не совершил никакого правонарушения, а полиция превысила полномочия и "не соблюдала права пострадавших".

Изначально прокуратура предъявляла обвинения в расизме и пытках, однако суд оправдал подсудимых по этим статьям. При этом суд заявил, что их действия представляли собой "серьезное злоупотребление властью".

"Несмотря на то, что было доказано, что обвиняемые не действовали исходя из расовых предрассудков и не применяли пыток, произошедшее, без сомнения, - превышение власти", - заявила судья Эстер Пачеко.