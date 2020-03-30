В Португалии от коронавируса умер 14-летний подросток

На 29 марта в стране зафиксировано почти 6 тысяч случаев заражения, 119 человек умерли (из них за день – 19), согласно данным министерства здравоохранения.

Министр объяснила, что умерший 14-летний подросток, живший в городе Овар (округ Авейру), имел до заболевания проблемы, связанные с иммунодефицитом, сообщает испанское агентство Efe. Подробностей она не привела.

По ее словам, пик эпидемии в стране ожидается к концу мая, что, по мнению министра, свидетельствует об эффективности карантинных мер, введенных в стране (португальцы могут выходить из дома только в случае необходимости: покупки продуктов, лекарств, оказать помощь людям, которые не могут обслуживать себя сами, чтобы добраться до больницы или до работы).

В Лиссабоне число умерших достигло 28 человек, однако самая серьезная ситуация по-прежнему на севере страны – там выявлены 3,5 тысячи заражений, умер 61 человек.

Наибольшую озабоченность португальских властей вызывают дома престарелых. В центре, расположенном в Вила-Нова-ди-Фош-Коа (округ Гуарда, Северный регион) из 62 живущих здесь пожилых людей 42 человека заболели, при этом они не были госпитализированы, кроме того, вирус выявлен у 18 из 30 сотрудников. На работу будут направлены волонтеры.

В Порту усилены проверки за соблюдением людьми социальной дистанции – наблюдение ведется с дронов. Усилены полицейские проверки в Лиссабоне.

В португальской столице военные занимаются раздачей еды бездомным. Власти приняли решение предоставить доступ к системе здравоохранения и социальному обеспечению всем иностранцам, которые подали заявление о виде на жительство, но до сих пор его не получили.

Глава Главного управления здравоохранения Граса Фреиташ заявила, что COVID-19 "очень агрессивный и умный вирус", и "пока не будет вакцины, ситуация затянется на месяцы, это не вопрос 15 дней".

Предполагается, что в ближайшую среду президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза обсудит со специалистами необходимость продления режима чрезвычайного положения, введенного с 19 марта, еще на пятнадцать дней.

В ближайшие дни в Португалию должны быть доставлены 200 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, а также 100 тонн груза материала индивидуальной защиты.