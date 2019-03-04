В Португалии отель предлагает для проживания винные бочки

Понедельник, 04 Март 2019 Португалия Португалия

В Португалии отель предлагает для проживания винные бочки

СМИ рассказали, что в Португалии в городке Ламегу отель предлагает для проживания винные бочки.

 

Креативность дизайна, как правило, не является характерной чертой подобных строений, но проект «Quinta da Pacheca’s Wine Barrel» архитектора Энрике Пинто стал примером исключения из данного правила. По итогам состоявшейся недавно выставки недвижимости в Португалии, работу мастера удостоили 1-й премии за вклад в развитие туристической недвижимости, пишет webinfo.kz.

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