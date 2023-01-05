В Португалии открылись горнолыжные трассы

Оба склона сформированы с использованием искусственно созданного снега.

Открытие было запланировано на 10 декабря, но в итоге было отложено на неопределенный срок из-за погодных условий.

На курорте есть 22 склона с четырьмя уровнями сложности (от «Очень легкого» до «Очень сложного»). И склон Ковао длиной 229 метров, и Кантару протяженностью 155 метров классифицируются как «Очень легкие».

«Доброе утро. Открыты 2 склона (Кантару и Ковао). Мы продолжаем производить снег, чтобы завтра открыть больше склонов», - сообщает горнолыжный курорт в социальных сетях.