В Португалии открылся конкурс «Евровидение»
Международный песенный конкурс «Евровидение» официально стартовал в Лиссабоне.
Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.
Как отмечается, в этот раз красную дорожку заменили синей, в цвет океана, ставшего главной темой конкурса.
На церемонию открытия в Музей искусства, архитектуры и технологии Лиссабона прибыли делегации всех 43-х стран-участниц конкурса, пишет gazeta.ru.
Ранее певица Юлия Самойлова, которая представит Россию на конкурсе «Евровидение» в Лиссабоне, рассказала о подготовке номера.
В конце апреля стало известно, что организаторы «Евровидения» изменили правила подсчета голосов.
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