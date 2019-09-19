В Португалии ожидается рекордный урожай помидоров

«За последние два года у нас были не очень хорошие урожаи овощей, но в этом году пока что очень хороший сезон с точки зрения количества и качества, и, если у нас будет хорошая погода до конца сентября, это будет рекорд урожай сельскохозяйственной продукции », - сказал генеральный директор компании Жоао Ортигао Коста.

Он говорил с журналистами на одном из заводов по переработке томатов, расположенном в Бенавенте, в районе Сантарен.

«Мы рассчитываем перерабатывать около 500 000 тонн томатов в Португалии. Мы можем перерабатывать 2,4 миллиона тонн, и мы планируем перерабатывать около 1,7 миллиона тонн по всему миру между Португалией, Испанией и Чили», - сказал он.

«С точки зрения оборота, с точки зрения группы, это около 280 миллионов евро», - добавил он.

Группа Sugal, которая была основана 60 лет назад, превращает свежие помидоры в концентрат и экспортирует их по всему миру для производства соусов и соков на основе этого продукта.

В настоящее время компания является вторым по величине в мире производителем производных томатов. У него есть две фабрики в Португалии, в Азамбудже (Лиссабон) и Бенавенте, и одна в Севилье, Испания. В 2012 году также было построено две фабрики в Чили, что сделало его единственной группой в мире, которая может работать весь год, собирая два урожая этого продукта, пишет ТАСС.