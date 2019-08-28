В Португалии поймали 98 пьяных водителей

98 водителей в состоянии алкогольного опьянения были арестованы в прошедшие выходные сотрудниками Национальной гвардии Португалии в ходе специального рейда по дорогам страны.

Всего офицеры GNR арестовали 172 человек, в том числе 98 за вождение под воздействием алкоголя, 17 - за незаконный оборот наркотиков и одно за насилие в семье, пишет ТАСС.

GNR также произвела 19 арестов за вождение без лицензии, четыре - за незаконное хранение оружия, два - за кражу и один - за подделку денег. GNR конфисковала 301 дозу героина, 281 дозу гашиша, 11 доз экстази, семь доз листьев конопли, четыре единицы огнестрельного оружия, 865 евро, 50 долларов США, 20 фунтов наличными, а также автомобиль.

Что касается безопасность движения, то офицеры GNR обнаружили 1752 нарушения, в том числе 823 случая превышение скорости, 34 случая отсутствия или неправильного использования ремней безопасности и/или детских кресел, и 34 за отсутствие страхования гражданской ответственности