В Португалии построили дом вокруг гостиной с большими окнами

Четверг, 07 Май 2020 Португалия Португалия

В Португалии построили дом вокруг гостиной с большими окнами

В Португалии архитектурная фирма построила дом отдыха, в котором спальни располагаются по периметру гостиной.

Сама гостиная выполнена в индустриальном стиле и имеет три стены с большими панорамными окнами.

Одноэтажное жилье расположено недалеко от Лиссабона, пишет Dezeen.

Владельцы дома – пожилая семейная пара из Нидерландов, пишет 24tv.ua.

Они не хотели дверей и, насколько это возможно, чтобы пространство было открытым,

– рассказал представитель архитектурной компании.

Спальни здесь расположены по периметру большой гостиной, которая служит местом сбора для большой семьи. Каждая из спален имеет собственные ванные комнаты, уборные и частный внутренний дворик.

Стены и потолок гостиной из необработанных бетонных плит, также ее отличает простой дизайн мебели. Кроме того, здесь расположена крошечная кухня с большим обеденным столом и лавкой. Основные цвета – пастельные.

В спальни можно добраться через небольшие прихожие. Здесь на простых бетонных стенах висят тканые ковры, а на потолках – подвесные светильники.

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