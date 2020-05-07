В Португалии построили дом вокруг гостиной с большими окнами
В Португалии архитектурная фирма построила дом отдыха, в котором спальни располагаются по периметру гостиной.
Сама гостиная выполнена в индустриальном стиле и имеет три стены с большими панорамными окнами.
Одноэтажное жилье расположено недалеко от Лиссабона, пишет Dezeen.
Владельцы дома – пожилая семейная пара из Нидерландов, пишет 24tv.ua.
Они не хотели дверей и, насколько это возможно, чтобы пространство было открытым,
– рассказал представитель архитектурной компании.
Спальни здесь расположены по периметру большой гостиной, которая служит местом сбора для большой семьи. Каждая из спален имеет собственные ванные комнаты, уборные и частный внутренний дворик.
Стены и потолок гостиной из необработанных бетонных плит, также ее отличает простой дизайн мебели. Кроме того, здесь расположена крошечная кухня с большим обеденным столом и лавкой. Основные цвета – пастельные.
В спальни можно добраться через небольшие прихожие. Здесь на простых бетонных стенах висят тканые ковры, а на потолках – подвесные светильники.