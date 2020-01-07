В Португалии построили необычный дом, который незаметен с воздуха
Известный португальский архитектор Айреш Матеус построил на склоне холма стильный подземный дом с зеленой крышей.
Как выглядит это сооружение в живописном месте, показывает Deezen.
Если смотреть сверху, кажется, что никакого дома тут и нет. Но если присмотреться, можно увидеть лестницу вниз, ведь этот дом по сути своей — землянка внутри склона холма.
Если спуститься по лестнице и открыть дверь, то вы попадете в узкий коридор, который проходит через дом по диагонали, пишет realty.tut.by.
Пройдя по коридору к противоположному выходу вы попадете на террасу под бетонной крышей, с которой открываются виды на озеро Алкева.
Сюда же выходят огромные окна кухни и гостиной.
Спальни же и ванная комната находятся в подземной части. Из этих комнат есть выходы в два круглых дворика-колодца.
Внутри дома стены облицованы деревянными панелями. В коридоре они не обработаны, в гостиной и кухне — покрашены в белый.