В Португалии построили необычный дом, который незаметен с воздуха

Как выглядит это сооружение в живописном месте, показывает Deezen.

Если смотреть сверху, кажется, что никакого дома тут и нет. Но если присмотреться, можно увидеть лестницу вниз, ведь этот дом по сути своей — землянка внутри склона холма.

Если спуститься по лестнице и открыть дверь, то вы попадете в узкий коридор, который проходит через дом по диагонали, пишет realty.tut.by.

Пройдя по коридору к противоположному выходу вы попадете на террасу под бетонной крышей, с которой открываются виды на озеро Алкева.

Сюда же выходят огромные окна кухни и гостиной.

Спальни же и ванная комната находятся в подземной части. Из этих комнат есть выходы в два круглых дворика-колодца.

Внутри дома стены облицованы деревянными панелями. В коридоре они не обработаны, в гостиной и кухне — покрашены в белый.