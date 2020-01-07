В Португалии построили необычный дом, который незаметен с воздуха

Вторник, 07 Январь 2020 Португалия Португалия

В Португалии построили необычный дом, который незаметен с воздуха

Известный португальский архитектор Айреш Матеус построил на склоне холма стильный подземный дом с зеленой крышей.

Как выглядит это сооружение в живописном месте, показывает Deezen.

Если смотреть сверху, кажется, что никакого дома тут и нет. Но если присмотреться, можно увидеть лестницу вниз, ведь этот дом по сути своей — землянка внутри склона холма.

Если спуститься по лестнице и открыть дверь, то вы попадете в узкий коридор, который проходит через дом по диагонали, пишет realty.tut.by.

Пройдя по коридору к противоположному выходу вы попадете на террасу под бетонной крышей, с которой открываются виды на озеро Алкева.

Сюда же выходят огромные окна кухни и гостиной.

Спальни же и ванная комната находятся в подземной части. Из этих комнат есть выходы в два круглых дворика-колодца.

Внутри дома стены облицованы деревянными панелями. В коридоре они не обработаны, в гостиной и кухне — покрашены в белый.

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