В ​Португалии построят завод по производству «зеленого» водорода

Вторник, 05 Май 2020 Португалия Португалия

В ​Португалии построят завод по производству «зеленого» водорода

Возле морского порта Синиш в Португалии компании EDP и GALP построят завод по производству «зеленого» водорода на солнечной электроэнергии.

Правительство страны поддержит строительство завода.

Как пишет сайт Elektrovesti.net, электроэнергия для производства водорода будет вырабатываться на солнечной электростанции мощностью 1 ГВт.

Электролиз запустят в 2023 году, а выход на полную мощность в 1 ГВт запланирован к 2030 году. Ожидается, что завод станет одним из крупнейших в мире. Его построят в качестве стимулирующий меры для страны в ответ на экономический коллапс, вызванный пандемией Covid-19, пишет recyclemag.ru.

«Экономика не может развиваться по старым лекалам, и наша пост-коронавирусная концепция заключается в том, чтобы создавать благосостояние с помощью проектов, которые сокращают выбросы углерода и способствуют энергетическому переходу и устойчивой мобильности. Производство «зеленого» водорода будет ориентировано как на внутренний рынок, так и на экспорт, поскольку мы способны производить водород по гораздо более низкой цене, чем страны Северной Европы», - заявил министр окружающей среды Португалии Жоао Матос Фернандес.

Он также заявил, что Португалия может производить электроэнергию по самой низкой цене в мире.

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