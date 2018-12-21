В Португалии повысили МРОТ до 600 евро в месяц

Пятница, 21 Декабрь 2018 Португалия Португалия

В Португалии повысили МРОТ до 600 евро в месяц

Правительство Португалии одобрило повышение минимального размера оплаты труда в стране до 600 евро в месяц.

Согласно заявлению кабинета министров, повышение коснется около 750 тыс. работников, пишет interfax.ru.

В 2015 году размер МРОТ в стране составлял 505 евро в месяц, в настоящие момент он достиг 580 евро (45 тыс. рублей). AP отмечает, что этот показатель - самый низкий в Западной Европе и один из самых низких в ЕС (меньшая оплата труда встречается в некоторых восточноевропейских странах).

Португальское правительство также подняло пенсии на 10 евро.

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