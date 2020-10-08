В Португалии появилась новая достопримечательность

«Эта часть стены имела римский фундамент, который был уничтожен и восстановлен снова, а затем скрыт более поздней постройкой», - рассказал Рикарду Сарменту из Отдела культуры и наследия Эворы.

Вновь открытый участок стены имеет длину около пяти метров и позволяет очень четко проследить «чередование исторических фаз» в архитектуре города, подчеркнул чиновник.

Находка была сделана в мае после обрушения частной стены, расположенной между улицами Руа-ду-Конде-да-Серра-да-Турега , Рампа-де-Сан-Мигель и Ларго-душ-Колегиаш.

Чиновник отметил, что найденная часть римской стены присоединяется к известным ранее, таким как Жардин-душ-Колегиаш, Жардин Диана и Порташ-де-Моура.