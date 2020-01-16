В Португалии появилось 5 тысяч 580 новых Марий

Четверг, 16 Январь 2020 Португалия Португалия

В Португалии появилось 5 тысяч 580 новых Марий

В Португалии игнорируют мировые тенденции, предпочитая собственные традиции, поэтому чаще всего называют новорожденных девочек Мариями.

Институт IRN опубликовал предварительные данные о наиболее популярных именах для детей в 2018 году:

  • первое место для девочек, как и прежде, осталось за «Марией» — назвали этим именем 5 тысяч 580 новых малышек;
  • второе место осталось за «Леонор» — их 1 тысяча 623;
  • Матилде отстали от Леонор всего на 13 позиций;
  • среди мальчиков больше всего новорожденных Сантьягу — 1 869;
  • Франсишек родилось немногим меньше — 1 тыс. 742;
  • на третьем месте Жоау — 1 тыс. 670.

В отчете ученых отмечается, что имя Бенедита приближается к первым строчкам рейтинга — их родилось за год 621, а также Камила — 452. Мужское имя «Густаву» набирает популярность, пишет РИА Новости.

Интересный факт — за первые 9 мес. прошлого года в Португалии родилось младенцев на 6,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Первым ребенком, огласившим криком свое появление в полночь первого января, стала Летиция.

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