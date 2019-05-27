В Португалии появится 5G?

Об этом заявил вчера заместитель государственного секретаря по коммуникациям Альберто Соуто де Миранда. Он, в частности, отметил: «Мне очень приятно объявить, что в сентябре я объявлю о проведении национальной конференции, на которой будет объявлена стратегия 5G, исходя из реальных возможностей того, что нужно стране». Соуто де Миранда выступил с речью во время запуска проекта по созданию волоконно-оптической инфраструктуры, который был реализован Altice Portugal и представлен в дата-центре компании в Ковильян, в районе Каштелу-Бранку, в центральной Португалии.

Он также подчеркнул важность этих инвестиций и то, что правительство взяло на себя обязательство поддерживать все инициативы, направленные на то, чтобы сделать широкополосный интернет "реальностью и достичь самых недоступных мест страны", пишет ТАСС.

Подчеркнув важность инвестиций, сделанных Altice Portugal, Соуто де Миранда добавил, что он проводит поездку по «технологической стране, университетской стране и деловой стране», чтобы понять, что необходимо для развития, поскольку правительство хочет создать план, который соответствует «потребностям страны, ожиданиям операторов и их возможностям».