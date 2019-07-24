В Португалии предоставили гражданство потомкам евреев-сефардов

Таким образом, была одобрена треть из примерно 33 000 заявлений о предоставлении гражданства в связи с Законом 2015 года для потомков евреев-сефардов.

Большинство заявок поступили в течение прошедших нескольких лет от жителей Израиля, Турции, Бразилии и Венесуэлы, отмечает журнал Publico.

Португалия приняла закон о возвращении евреев-сефардов незадолго до того, как Испания приняла аналогичный закон, который является более ограничительным и заканчивается в октябре 2019 года. Тысячи потомков сефардов получили испанское гражданство, пишет ТАСС.

Закон Португалии не ограничен сроками. Обе страны заявили, что закон должен был искупить последствия преследований евреев в XV и XVI веках под руководством Церкви, известных как инквизиция