В Португалии предоставили гражданство потомкам евреев-сефардов
Власти Португалии одобрили около 10 000 запросов по предоставлению гражданства представителям сефардской еврейской общины.
Таким образом, была одобрена треть из примерно 33 000 заявлений о предоставлении гражданства в связи с Законом 2015 года для потомков евреев-сефардов.
Большинство заявок поступили в течение прошедших нескольких лет от жителей Израиля, Турции, Бразилии и Венесуэлы, отмечает журнал Publico.
Португалия приняла закон о возвращении евреев-сефардов незадолго до того, как Испания приняла аналогичный закон, который является более ограничительным и заканчивается в октябре 2019 года. Тысячи потомков сефардов получили испанское гражданство, пишет ТАСС.
Закон Португалии не ограничен сроками. Обе страны заявили, что закон должен был искупить последствия преследований евреев в XV и XVI веках под руководством Церкви, известных как инквизиция