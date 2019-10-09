В Португалии превращают игрушки в оружие

Во время планового мероприятия НАТО военно-морские силы Португалии представили несколько робототехнических и беспилотных систем.

Журнал Jane's Defense Weekly заметил, что среди моделей были две игрушечных машинки с дистанционным управлением, переделанные для установки гранатометов.

Как оказалось, в вооруженных силах Португалии существует специальное подразделение CEOV, которое с 2017 года занимается сборкой различных устройств для ВМФ. В его состав входят 12 военнослужащих, чья работа заключается в том, чтобы приспособить «самоделки» для нужд армии, пишет techcult.ru.

Команда CEOV работает под начальсвом лейтенанта Тьяго Мендеса. Как объяснил лейтенант, внедрение новых технологий на флоте происходит слишком медленно. Поэтому возникают ситуации, когда обычный смартфон, имеющийся в распоряжении у каждого матроса, обладает большей вычислительной мощностью, чем вся система корабля, на котором они служат.

Маленькие, а потому более гибкие команды противника (например, террористы), могут позволить себе применять достижения технологий гораздо быстрее, причем самым нетрадиционным образом.

Цель CEOV – выяснить возможности противника по использованию легкодоступных технологий в военных целях и заранее найти средства противодействия им.