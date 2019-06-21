В Португалии приняли новый закон

Пятница, 21 Июнь 2019 Португалия Португалия

В Португалии приняли новый закон

Португальский парламент принял комплекс законов о лоббировании.

Парламент Португалии принял три отдельных законодательных акта, заявленная цель которых заключается в повышении прозрачности общественно-политической жизни, лоббировании, препятствиях и несовместимости, а также о статусе депутатов.

Поправки к Уставу для членов парламента были приняты большинством голосов, в том числе включая членов парламента, представляющих правящую Социалистическую партию и её союзников - Коммунистическую партию, Левый блоки Зеленых, а также PAN. Им противостояла Народная партия, в то время как главная оппозиционная Социал-демократическая партия воздержалась, как и один из депутатов-социалистов Рикардо Бексига.

Три закона были внесены на голосование после почти трехлетней работы во временном Комитете по повышению прозрачности общественной и политической жизни, созданном в 2016 году, пишет ТАСС.

Педро Дельгадо Алвес из PS высоко оценил работу комитета, заявив, что пакет законов о прозрачности лоббирования представляет собой «глубокую и всеобъемлющую поправку» к законодательству. Ваниа Диас да Силва из Народной партии была более критичной, заявив, что депутаты «создали режим лишь с видимостью прозрачности», добавив, что это - шаг к "чрезмерной профессионализации политики с многочисленными запретами для политиков»

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