В Португалии продлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

Глава государства заявил, что продление режима ЧП необходимо для дальнейшей борьбы с коронавирусом, вместе с тем он не исключил, что магазины, компании и предприятия в Португалии могут постепенно начать возобновлять работу, исходя из эпидемиологической обстановки, пишет regnum.ru.

Согласно последним данным, на территории Португалии выявлено боле 18,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, 629 пациентов скончались.