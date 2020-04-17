В Португалии продлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

Пятница, 17 Апрель 2020 Португалия Португалия

В Португалии продлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

Парламент Португалии на заседании 16 апреля одобрил предложение президента Марселу Ребелу де Соуза о продлении режима чрезвычайного положения до 2 мая.

Глава государства заявил, что продление режима ЧП необходимо для дальнейшей борьбы с коронавирусом, вместе с тем он не исключил, что магазины, компании и предприятия в Португалии могут постепенно начать возобновлять работу, исходя из эпидемиологической обстановки, пишет regnum.ru.

Согласно последним данным, на территории Португалии выявлено боле 18,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, 629 пациентов скончались.

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