В Португалии продлевать режим ЧП после 3 мая не планируют

Понедельник, 27 Апрель 2020 Португалия Португалия

В Португалии продлевать режим ЧП после 3 мая не планируют

Продлевать режим чрезвычайного положения (ЧП) власти Португалии не планируют.

Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта, 27 апреля сообщает «Público».

Режим ЧП в Португалии продлится до 2 мая. По окончанию срока, власти страны не планируют дальнейшее продление режима. Кошта сообщил, что они смогут «понизить уровень» заражения в стране. Он также выразил надежду, что продление ЧП до 2 мая станет последним, пишет rossaprimavera.ru.

По его словам, отмена режима ЧП не означает полный возврат к нормальной жизни. Добавив, что возвращение возможно только когда появится вакцина.

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