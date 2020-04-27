В Португалии продлевать режим ЧП после 3 мая не планируют
Продлевать режим чрезвычайного положения (ЧП) власти Португалии не планируют.
Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта, 27 апреля сообщает «Público».
Режим ЧП в Португалии продлится до 2 мая. По окончанию срока, власти страны не планируют дальнейшее продление режима. Кошта сообщил, что они смогут «понизить уровень» заражения в стране. Он также выразил надежду, что продление ЧП до 2 мая станет последним, пишет rossaprimavera.ru.
По его словам, отмена режима ЧП не означает полный возврат к нормальной жизни. Добавив, что возвращение возможно только когда появится вакцина.