В Португалии продолжают работать удалённо 83% риэлторов

Согласно опросу, проведённому Idealist, 51% специалистов в области недвижимости говорят, что использовали период карантина для закрытия сделок, которые были в режиме «ожидания». 47% решили улучшить свои профессиональные навыки, предполагая повышение конкуренции в ближайшем будущем, сообщает prian.ru.

Несмотря на то, что 85% агентств недвижимости в Португалии прекратили работу или ограничили активность из-за пандемии, 46% профессионалов воспользовались этими неделями для обновления своего портфеля недвижимости, а 17% собрали базу объектов для продажи после окончания эпидемии.

Хотя большинство компаний в той или иной форме продолжили свою деятельность, ситуация в отрасли считается очень хрупкой.

Только 7% признали, что в нынешних обстоятельствах имеют финансовые возможности, чтобы просуществовать более шести месяцев.

29% сказали, что у них нет возможности продержаться даже месяц.

47% способны продолжать, если ситуация не продлится более двух месяцев.

9% смогут продержаться до 4-5 месяцев, а 7% – до 6 месяцев.

71% респондентов полагают, что цены продажи снизятся, 22% считают, что стоимость жилья останется прежней. Ни один не предвидит повышения цен. Что касается рынка аренды, то 66% уверены, что цены будут снижаться, 26% не думают, что уровень ставок изменится. Но 2% респондентов считают, что ставки аренды могут вырасти в ближайшие месяцы.