В Португалии произошло землетрясение

Землетрясение произошло в понедельник, 15 января, в 11:51 по местному времени. Очаг располагался в 101 км от Лиссабона и залегал на глубине 16 км, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки в течение нескольких секунд ощущали жители Лиссабона и Кашкайша. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.