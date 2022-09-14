В Португалии пройдет более 100 технических мероприятий

До и после Web Summit пройдет более 100 мероприятий, связанных с технологической сферой.

Неделя технологий в Португалии впервые пройдет с 27 октября по 6 ноября и призвана объединить все мероприятия, запланированные на всей территории страны.

«В этот период в крупных городах проходят крупные мероприятия, такие как Solana Breakpoint Conference и сам Web Summit в Лиссабоне, а также Porto Tech Hub Conference и HackerX в Порту. Необходимо создать большую плотность в крупных центрах и распространить это влияние на все города », - подчеркивает Фернандо Жардим, один из организаторов Portugal Tech Week и член сообщества стартапов Portugal 351.

Также в Португалии будут организованы другие мероприятия, «которые связаны с технологиями и инновациями и имеют одной из целей создание связей и возможностей для тех, кто в них участвует».

Чтобы зарегистрироваться на мероприятие, вам необходимо пройти по ссылке.