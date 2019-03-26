В Португалии пройдет фестиваль шоколада

Вторник, 26 Март 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

В Португалии пройдет фестиваль шоколада

В апреле самые заядлые лакомки не могут не приехать в Обидуш, где проходит Международный фестиваль шоколада.

На несколько дней улицы этого средневекового городка превращаются в настоящие витрины с пирожными и конфетами, которые можно пробовать и которые можно купить.

Для самых маленьких “Детский шоколадный дом” устраивает развлекательные и образовательные мероприятия, а также предлагает им самим приготовить некоторые сладости на специальной кухне.

Взрослые могут посетить курсы, на которых их научат готовить различные блюда из шоколада, а также посмотреть различные конкурсы профессиональных кондитеров такие, как, например, “Мастер шоколада года” и “Международный конкурс рецептов из шоколада”. На фестивале можно также увидеть целые скульптуры из шоколада – настоящие произведения искусства.

Время проведения: с 25 апреля по 5 мая

Место проведения: Óbidos

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