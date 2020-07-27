В Португалии пройдет фестиваль ужасов

Лиссабонский международный фестиваль фильмов ужасов вернется осенью с двумя дополнительными днями показа и усиленными мерами безопасности.

Организаторы сообщили о дате и месте проведения в этом году – мероприятие пройдет в Cinema São Jorge с 7 по 14 сентября. В соответствии с рекомендациями генерального директора по вопросам здравоохранения касательно коронавируса, MOTELX сократит пропускную способность фестиваля, но добавит еще 2 дня, чтобы все желающие смогли посмотреть фильмы в комфортной обстановке.

Будущее мероприятие «бросает вызов нетипичному 2020 году с ретроспективой расизма и фильмов ужасов». В программу войдут семь картин: «Захватчик» (1962) Роджера Кормана, «Ганджа и Хесс» (1973) Билла Ганна, «O Cão Branco» (1982), «Узники пещеры» (1991), «Серийный убийца» (1992), «Истории из морга» (1995) и «Foge» (2017).

В этом году покажут рекордное количество фильмов, снятых женщинами. Сейчас анонсированы: «Модная роза» о вере и безумии, «Релик» – дебют писательницы Натали Джеймс, «Проблема с рождением» – история Пиноккио в научно-фантастическом жанре.

Вечером 4 сентября в Espaço Broteria пройдет организованный ужин, основанный на произведении «Очень оригинальный ужин». На 5 сентября в Ларго запланирован кинотеатр под открытым небом, о фильмах будет объявлено в ближайшее время.

Полное расписание 14 фестиваля MOTELX организаторы опубликуют в августе.