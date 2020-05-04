В Португалии «просели» продажи жилой недвижимости

По данным Confidencial Imobiliário, в первом квартале 2020 года в Португалии было продано 44 850 единиц жилья, что на 5% меньше, чем в предыдущие три месяца. Среднее время продажи составило шесть месяцев – показатель, который не изменился по сравнению с прошлым годом, пишет Macau Business.

Треть всех продаж жилой недвижимости пришлась на Лиссабон (33%, 14 730 единиц), 15% - на Порту (6 640). В центральном регионе реализовано 23% от всех сделок в первом квартале (10 370), в северном регионе – 14% (6 200), в Алгареве – 9% (4 155), в Алентежу – 6% (2 730), пишет prian.ru.

Средняя стоимость жилья в Португалии в первом квартале 2020 составила 1 730 евро за кв.м. В Лиссабоне эта цифра достигает 2 220 евро, в Алгарве – 1 800 евро. В Порту жильё продавалось по средней цене в 1 500 евро за «квадрат».