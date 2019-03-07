В Португалии прошел творческий вечер с Олегом Ивановым

Первого марта в историческом месте Лиссабона - Дворце маркизов Фош - с аншлагом прошел творческий вечер композитора и автора популярных советских шлягеров Олега Иванова. Выступление состоялось при поддержке представительства Россотрудничества. В зал, декорированный в духе Версальского дворца, артист вышел бодрой походкой, облаченный в элегантный костюм. Сложно поверить, но этому моложавому и энергичному человеку недавно исполнился 71 год. Возраст, очевидно, не помеха для композитора, который гастролирует по всему миру вместе с супругой Еленой.

«В Лиссабоне с первых минут впечатлили приветливые сердца и души португальцев и наших соотечественников», - первым делом поделился с залом впечатлениями от португальской столицы композитор.

Маэстро начал концерт с песен о родном крае: «Земля моя, Сибирь» и «Сибирская казачья строевая». Эта тема - центральная в его творчестве: классик советской эстрады - коренной сибиряк. Еще во времена обучения в Новосибирской консерватории писал шлягеры, которые любила и пела вся страна. Его песни в разное время исполняли ансамбли «Веселые ребята», «Самоцветы», «Сябры», Лев Лещенко и Надежда Бабкина. Композитор - шестнадцатикратный лауреат конкурса «Песня года».

На концерте Иванов исполнил свои главные хиты: «Талая вода», «Товарищ», «Зацветает краснотал», «У крыницы», «Завалинка», «Горький мед». В перерывах артист делился историями, связанными с песнями. Так, например, песня «Зацветает краснотал» родилась случайно, после того как Иванов в компании знаменитого поэта Анатолия Поперечного отмечал приобретение нового фортепьяно.

«После песни «Завалинка» целый ряд телевизионных и радийных передач назвали так же. Один московский водочный завод выпустил водку под этим названием. Кстати, неплохая!» - не без гордости отметил Иванов.

В середине концерта композитору устроили сюприз: на сцену вышли русскоязычные иммигранты, которые вживую исполнили несколько шлягеров. Один из молодых людей даже представил песню «Товарищ» на португальском языке, справившись с переводом строчки: «Луна, словно репа, а звезды - фасоль», чем немало удивил автора.

Однако полное внимание зала завоевала начинающая певица и жительница Португалии Екатерина Мальчева. Девушка в ярком народном костюме спела песню «Олеся» настолько пронзительно, что уже несколько заскучавшие после любительской части концерта зрители в восторге поспешили включить камеры мобильных телефонов. Исполнение знаменитого шлягера тронуло и самого композитора. «Если бы здесь был автор этой песни, Анатолий Поперечный, он бы прослезился. Как девочка спела! Голос чистый как родник!» - с восхищением отозвался об исполнительнице Иванов.

Публика с нескрываемым удовольствием подпевала всем знакомым мелодиям на концерте, а под песню «Казачья» некоторые даже пошли в пляс. Последнюю песню «Товарищ» зал пел хором. После концерта, который длился больше 2 часов, Иванов ответил на вопросы зрителей и газеты «Слово».

«НАЦИОНАЛЬНУЮ ОСОБЕННОСТЬ РОССИЙСКОЙ МУЗЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ»

- Вы впервые в Лиссабоне?

- Вы не поверите, но если не считать бывшие республики Советского Союза, я впервые нахожусь в Западной Европе.

- Вы отметили, что народ здесь «с приветливым сердцем», а какие впечатления оставила русскоязычная Португалия?

- Уместный вопрос, потому что атмосфера такая, какая была сегодня - редкость. Мне кажется, что моменты счастья во время концерта - произошли.

- Правда ли говорят, что прежде чем написать одну хорошую песню нужно написать десять «не очень»?

- Есть такой закон перехода количества в качество, это правда. То есть постоянная работа, когда каждый день пишешь по песне, приводит к тому, что десятая, 30-я песня «выстреливает» на всю страну.

- Когда вы сочиняете новую песню, как вы проверяете, не написал ли уже кто-то эту мелодию?

- Действительно, возникают моменты, когда я напишу песню и могу засомневаться. В таких случаях звоню друзьям и прошу послушать. Они говорят «да» или «нет». Если «да», а такие случаи бывают, нужно изменить только одну ноту, чуть пониже - и все, вопрос снимается.

- Как вы относитесь к современной эстраде?

- На мой взгляд, российская популярная музыка и музыка по всему миру испытывает кризис. Влияет глобализм. Ведь главное, что есть в национальной культуре - это язык и народное искусство, то что отличает португальскую музыку от испанской песни или от русской музыки. Эту национальную особенность, по моему мнению, надо развивать.