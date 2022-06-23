В Португалии проживает почти 700 тысяч иностранцев

В 2021 году отмечено увеличение постоянного иностранного населения на 5,6% по сравнению с 2020 годом, составив 698 887 иностранных граждан.

«В 2021 году шестой год подряд наблюдается увеличение количества иностранных граждан, имеющих вид на жительство, что является самым высоким значением, зафиксированным SEF, с 1976 года», - говорится в Отчете об иммиграции, границах и убежище (RIFA).

RIFA отмечает, что контекст пандемии вызвал «замедление прироста постоянного иностранного населения в соответствии с тем, что произошло в 2020 году», несмотря на сохранение роста постоянного иностранного населения в период с 2015 по 2021 год (еще 310 156 человек).

По данным SEF, бразильцы остаются основной иностранной общиной, проживающей в стране, что составляет 29,8% от общего числа в прошлом году.

RIFA заявляет, что Соединенное Королевство сохраняет свою позицию по отношению к 2020 году, несмотря на снижение на 9,3 %, являясь вторым наиболее представительным иностранным гражданством в Португалии.

На конец 2020 года в Португалии проживало 204 694 бразильца, за ними следуют граждане Великобритании (41 932), Кабо-Верде (34 093), Италии (30 819), Индии (30 251), Румынии (28 911), Украины (27 195), Франции. (26 719), Анголы (25 802) и Китая (22 782).

«Стабильный рост иностранных граждан из стран Европейского Союза подтверждает особое влияние уже упомянутых в предыдущие годы факторов привлекательности, таких как восприятие Португалии как безопасной страны, а также налоговые преимущества, вытекающие из режима для нерезидентов», - подчеркивает RIFA.

Наиболее важными причинами для выдачи новых видов на жительство были профессиональная деятельность (35 886), воссоединение семьи (20 718) и учеба (10 919).