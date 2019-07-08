В Португалии проживает рекордное количество иностранцев

Понедельник, 08 Июль 2019 Португалия Португалия

В Португалии проживает рекордное количество иностранцев

На сегодня в Португалии проживает рекордное количество иностранцев.

Число иностранцев, проживающих в Португалии, выросло на 13,9 процента в 2018 году, составив 480 300, что является самым высоким показателем, когда-либо зарегистрированным SEF с момента его создания в 1976 году.

Отчет об иммиграции, границах и убежище за 2018 год (RIFA), выпущенный на этой неделе к 43-й годовщине Службы по делам иностранцев и границ (SEF), показал, что число иностранцев, проживающих в Португалии, растет третий год подряд, пишет ТАСС.

Министр внутренних дел Эдуардо Кабрита заявил журналистам, что тенденция увеличения количества иностранцев, проживающих в Португалии, которая началась в 2016 году, остается неизменной в этом году. В попытке улучшить обслуживание иностранцев в Португалии правительство расширило часы работы SEF. «Мы решили продлить периоды обслуживания SEF с корректировкой, которая позволяет иммиграционным службам работать с 8:30 до 20:00, тем самым увеличивая способность реагировать на обращения граждан», - сказал министр.

«Демографические изменения и успех португальской экономики определили, что за последние три года, особенно в 2018 году, наблюдался значительный рост иностранных жителей», - добавил Эдуардо Кабрита

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