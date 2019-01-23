В Португалии раскупают жилье

Среда, 23 Январь 2019 Португалия Португалия Португалия Недвижимость

В Португалии раскупают жилье

«500 домов в день»: число сделок купли-продажи недвижимости в Португалии выросло на 15-20 процентов.

Данные приводит Ассоциация риелторов Португалии (Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal).

В минувшем году в Португалии было продано около 180 тысяч домов. Таким образом, ежедневно в стране заключалось около 500 сделок купли-продажи недвижимости. Такие данные приводит издание Diário de Notícias со ссылкой на Ассоциацию риелторов Португалии (APEMIP).

С января по декабрь 2018 года продажи выросли на 15-20 процентов. Это на 25 тысяч объектов недвижимости больше, чем в 2017 году и на 125 процентов больше, чем в 2014 году.

«У рынка недвижимости по-прежнему есть все условия для роста. Мы в этом уверены, хотя не исключаем небольшого замедления роста, что является нормой», - рассказал журналистам президент APEMIP Луиш Лима.

Эксперт также напомнил, что впереди год выборов, который «будет держать рынок в напряжении и может повлечь за собой определенные последствия».

«Однако, если не возникнут факторы, которые могут негативно отразиться на динамике роста в этом секторе, то рост будет продолжаться», - пояснил Лима.

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