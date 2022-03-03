В Португалии растет безработица, хотя в ЕС индекс снижается

Первый месяц 2022 года прошел под знаком снижения уровня безработицы как в еврозоне, так и в Европейском союзе (ЕС).

В Португалии, напротив, этот показатель вырос по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно записке, опубликованной Европейским статистическим управлением, в январе 2022 года уровень безработицы в зоне единой валюты составил 6,8 %, что на 0,2 процентных пункта (п.п.) меньше, чем в декабре, и на 1,5 п.п. меньше, чем в том же месяце 2021 года.

В целом по Евросоюзу уровень безработицы составил 6,2%, что на 0,1 п.п. меньше, чем в предыдущем месяце, и на 1,3 п.п. меньше, чем в январе 2021 года.

Однако в Португалии, по данным Национального института статистики (INE), безработица в январе составила 6%, что на 0,2 п.п. больше, чем в декабре.

Среди государств-членов ЕС в январе самый высокий уровень безработицы был в Греции (13,3 %), за ней следует Испания (12,7%).

С другой стороны спектра выделяются Чешская Республика (2,2%), Польша (2,8%), Германия и Мальта (обе с 3,1%).