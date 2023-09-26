В Португалии растет количество вакансий

Несмотря на давление и неопределенность, с которыми сталкиваются работодатели, количество вакансий в Португалии увеличивается.

В период с апреля по июнь количество вакантных рабочих мест выросло почти на 12% по сравнению с прошлым годом, при этом финансовый и страховой сектор достиг самого высокого роста доступных рабочих мест среди различных секторов.

«Во втором квартале количество вакантных рабочих мест составило 57 376 , что представляет собой рост на 11,7% в годовом исчислении », - поясняется в статистической записке, опубликованной Управлением стратегии и планирования (GEP) Министерства труда.

Поскольку в стране имеется почти 3,7 миллиона занятых рабочих мест, это количество доступных вакансий соответствует уровню вакансий в 1,5%, что выше, чем в начале 2023 года и во втором квартале 2022 года.

По видам экономической деятельности наибольший рост доли вакантных площадей в годовом исчислении наблюдался в финансовой и страховой деятельности , а также в информационно-коммуникационной деятельности.

Тем не менее, именно работники сферы личных услуг, охраны и торговли выделяются как профессиональная группа с наибольшим количеством незаполненных рабочих мест.

Далее следует группа специалистов интеллектуальной и научной деятельности, а также группа неквалифицированных рабочих.