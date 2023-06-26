В Португалии растет потребления табака и алкоголя

В то время как использование седативных препаратов находится на уровне 13%, по сравнению с 22,5% в 2001 году.

Эти данные являются частью V Национального опроса о потреблении психоактивных веществ среди населения 2022 года, проводимого Службой вмешательства в аддиктивное поведение и зависимости(SICAD).

В опросе представлена самая последняя информация об употреблении запрещенных и разрешенных веществ, азартных играх и экранном времени.

Среди изучаемых психоактивных веществ табак занимает второе место (ниже алкоголя) по распространенности потребления: около 50% населения в возрасте от 15 до 64 лет заявили, что употребляли табак в тот или иной период своей жизни.

Исследование началось в 2001 году и было повторено в 2007, 2012, 2016/17 и 2022 годах под руководством исследовательской группы из Междисциплинарного центра социальных наук Университета Нова де Лисбоа.

«Распространенность текущего потребления (за последние 30 дней) всегда ниже, чем в прошлом году. Это связано с тем, что количество опытов без продолжения или отказа в течение этого периода не превышает новых опытов за последний месяц», - подчеркивают авторы исследования, выборка которого составила 12 000 респондентов, репрезентативных для населения страны.