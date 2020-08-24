В Португалии разработали робота-дезинфектора

Дезинфекция всех без исключения помещений и поверхностей в больницах, лабораториях и медицинских центрах стала актуальной как никогда.

К известным ранее моделям робота-дезинфектора, например от датской компании Blue Ocean Robotics, которые в разгар эпидемии закупил Китай, добавился португальский робот RADAR, разработанный

Центром робототехники и автономных систем и протестированный в клинике Святого Мартиньо в Порту.

«Наш робот оснащён специальными датчиками и выключается в присутствии людей, поскольку его мощное ультрафиолетовое излучение опасно, может вызвать повреждения глаз и заболевания кожи.

Этот робот дезинфицирует все вокруг, убивает 99,9 % микробов и бактерий, в том числе коронавирус», - говорит Антониу Паулу Морейра, координатор Центра робототехники и автономных систем INESC-TEC.