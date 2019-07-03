В Португалии родителям разрешили прогуливать работу

В Португалии вступил в силу закон, разрешающий состоящим на государственной службе гражданам, у которых есть дети младше 12 лет, официально пропускать работу в первый день школьных занятий, пишет rg.ru.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте официального государственного издания Diario da Republica.

Отсутствовать на рабочем месте разрешается до трех часов. Это правило распространяется на каждого ребенка в семье, поэтому многодетные госслужащие смогут отсутствовать на рабочем месте дольше.

Данная мера является частью госпрограммы португальского правительства, направленной на гармонизацию семейной жизни работников государственного сектора. "Основная цель - сбалансировать профессиональную, личную и семейную жизнь сотрудников", - говорится в материалах программы.

В законе также прописана ссылка на то, что подобные меры в целом должны не только повысить "общее качество жизни", но также будут способствовать сокращению прогулов и повышению производительности труда. Отдельно отмечается, что такой подход со стороны государства позволит удержать талантливых сотрудников, а главное - будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране.