В Португалии самые длинные автодороги в ЕС

В 1990 году в Португалии было всего 300 км автомагистралей. Сравните, например, с 1695 км в Бельгии и 2093 км в Нидерландах.

Европейские фонды имели решающее значение для развития автомагистралей Португалии. Сейчас это сеть в 3,06 тыс. км, которые объединяют различные регионы страны.

Португалия занимает четвертое место в Европе с наибольшим количеством километров автомагистралей, поднимаясь на второе место, если это сравнение учитывает количество жителей в каждой стране.

Эта реальность оправдывает настойчивые отказы Брюсселя предоставлять Португалии новые дотации на дороги. Только после длительных переговоров Португалии удается финансировать некоторые участки дороги за счет средств местного сообщества. Так было в Португалии 2020, в Плане восстановления и устойчивости (PRR), и все указывает на это в Португалии 2030.

Абсолютным чемпионом по автострадам европейского уровня является Испания с протяженностью 15 585 км. Эта цифра относится к 2018 году, а остальные - к 2019 году, однако с 2014 года в Испании насчитывается более 15 тысяч км автомагистралей.

У Евростата нет более свежих данных, но разница с Германией (13 131 км) огромна. Третье место на этом пьедестале занимает Франция с 11 171 км дорог.

Но, принимая во внимание размер разных стран, входящих в Европейский Союз - от 551 000 кв. км во Франции до 160 кв. км в Лихтенштейне - необходимо пропорционально оценить плотность этой дорожной сети.

Испания продолжает лидировать с соотношением 0,33 км на тысячу жителей, но Португалия переходит на второе место с соотношением 0,30, за ней следуют Словения (0,29) и Люксембург (0,26).