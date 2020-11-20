В Португалии сделано одно из 100 лучших изобретений мира 2020 года

Независимая система подвески Hunter Board привлекла внимание североамериканского журнала, который ежегодно выбирает лучшие технологические инновации и стартапы.

Электрический скейтборд привлек внимание международной прессы после того, как были проданы первые 50 единиц в режиме онлайн, и более 6000 человек по всему миру зарегистрировались как будущие покупатели.

Независимая подвеска, которая позволяет плавно ездить даже на плохих дорогах и на поворотах под углом 25 градусов, является одним из главных достоинств.

Также нужно отметить максимальную скорость скейтборда 55 км/ч, запас хода 38 км и съемные батареи, которые можно быстро заменить.

Скейтборды будут изготавливаться на производстве, созданном в Каррегадо (Аленкер), поставки начнутся в конце 2020 года.

Педру Андраде, Мигел Мургаду, Жуан Гомеш и Дуарте Лину - четыре основателя Hunter Board, получившего финансирование в размере 150 тысяч евро в 2019 году от инновационной платформы Olisipo Way и частного инвестора Ideias Glaciares.

Фото: Hunter Board