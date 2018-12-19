В Португалии серфер оседлал 30-метровую волну

Такой серфинг даже в Голливудских фильмах редкий гость.

Англичанин Том Батлер в прошлую пятницу словил у португальского города Назаре тридцатиметровую волну и не только не спасовал, встав на доску, но и дошел по волне до самого конца. Это нереально мощно даже по меркам профессионального серфинга, пишет maximsports.ru.

К нашему превеликому счастью, в наше время снимать достижения серфингистов стало гораздо проще технически — спасибо спортивным видеокамерам и парящим дронам. Поэтому этот рекорд уже стал достоянием всего интернета.

Предыдущее наивысшее достижение принадлежит бразильскому серферу, который в ноябре 2017 оседлал волну в 25 метров. Осталось подождать официального разъяснения, считать ли новый результат от 14 декабря 2018 года рекордным. Для этого судьям требуется сопоставить рост серфера с размером волны и вычислить её более-менее точные габариты.