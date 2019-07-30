В Португалии снизилась туристическая активность

Однако этот показатель говорит о том, что темпы роста продолжают замедляться.

По словам специалистов, если сравнивать с апрельскими показателями, то количество приезжих в страну увеличилось практически на 4 %. Также выросли и доходы от аренды жилья туристов — на 6 %, достигнув 297 млн евро. Сейчас туристы и путешественники выбирают такие направления, как Алгарве и Лиссабон, пишет 1-property.ru.

В этих районах туристы чаще всего арендуют апартаменты или проводят ночевки.

При этом основными туристами в Португалии по‑прежнему являются жители Соединенного Королевства, около 22 % от общего потока путешественников. Второе место за немцами, хотя те стали приезжать реже. Что касается французов, то они стабильно приезжают отдыхать в Португалию, однако тенденции роста не замечено.

А вот испанцев наоборот стало больше. Также увеличился поток туристов из КНР, Канады, Восточной Европы и США. Эксперты ожидают резкий скачок роста стоимости апартаментов в Португалии.