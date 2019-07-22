В Португалии сохраняется большой разрыв между богатыми и бедными

Понедельник, 22 Июль 2019 Португалия Португалия

В Португалии сохраняется большой разрыв между богатыми и бедными

По данным Евростата, Португалия занимает шестое место в списке стран ЕС с самым высоким неравенством доходов с индикатором неравенства в 5,2 единицы. Статистическое агентство отмечает в своем исследовании, что распределение доходов и богатства в обществе определяет степень равного доступа людей к товарам и услугам, производимым в рамках национальной экономики. Одним из важнейших критериев является отношение общего дохода, полученного 20% населения с самым высоким доходом, к доходу, полученному 20% населения с самым низким доходом, это отношение называют «коэффициентом доли квинтиля дохода».

В антирейтинге Португалию обошли только пять стран: Болгария (7,66), Румыния (7,2), Латвии (6,8), Испании (6,03) и Греция (5,5). Меньше всего разрыв в доходах, по данным исследователей, у граждан Чехии, Словении, Финляндии, Словакии и Бельгии.

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