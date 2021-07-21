В Португалии сокращается численность украинской диаспоры

В Португалии постоянно сокращается численность украинской диаспоры, об этом заявила посол Украины в Португалии Инна Огнивец 20 июля, выступая на Всеукраинском форуме «Украина 30. Трудовые ресурсы».

«Сейчас в Португалии проживают около 30 тыс. граждан Украины. Украинская община занимает пятое место среди других мигрантов, общее число которых составляет около 600 тыс. человек», - рассказала она.

Посол отметила, что количество граждан Украины, живущих в Португалии, постоянно снижается.

«Это обуславливается главным образом не массовым выездом из страны, а прежде всего приобретением португальского гражданства, после чего они де-юре исключаются португальским правительством из списка иностранных граждан», — объяснила Огнивец. По ее словам, мигранты из Португалии стараются не возвращаться.

Напомним, в начале 2020 года средняя заработная плата на Украине составляла 13600 гривен, а зарегистрированных безработных в стране зафиксировано было 477 тысяч.

Опрос, проведенный в начале 2021 года, показал, что подавляющее большинство лишенных работы граждан Украины, планируют искать новую работу за рубежом.