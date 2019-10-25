В Португалии сократят вылов скумбрии

Пятница, 25 Октябрь 2019 Португалия Португалия

В Португалии сократят вылов скумбрии

Европейская Комиссия предложила Португалии сократить вылов скумбрии на 50%.

Европейская Комиссия предложила Португалии сократить вылов скумбрии на 50%. Ловля скумбрии в континентальных водах Португалии должна быть уменьшена вдвое, согласно сегодняшнему предложению Европейской комиссии, касающемуся ограничений на вылов на 2020 год, которое также включает сокращения вылова хека и камбалы.

Брюссель предложил сократить долю скумбрии на 50% в общем допустимом улове (TAC) в зоне IX - "португальские континентальные воды" - до 46 659 тонн, следуя рекомендации экспертов по пелагическим видам.

Уловы хека также должны быть сокращены в целом на 20% в следующем году, чтобы поддерживать запасы этого вида рыбы в хорошей форме. Для камбалы Европейская комиссия предложила снижение на 40%, в том числе в португальских водах, при этом для лобстера - на 23%, пишет ТАСС.

Брюссельские предложения будут обсуждаться, изменяться и приниматься министрами рыболовства ЕС в встрече в декабре этого года.

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